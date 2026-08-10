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        Haberler Gündem Güncel Konya'da cezaevinde isyan paylaşımı yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

        Konya'da cezaevinde isyan paylaşımı yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

        Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki asılsız paylaşımlara ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığını bildirirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Konya'da 8 gözaltı kararı

        Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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