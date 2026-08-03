Korkuluk faciası! Genç kadın kayalıklara düştü
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde meydana gelen olayda, gençlerin yaslandığı korkulukların devrilmesi sonucu bir genç kadın kayalıklara düştü. Hareketsiz kalan ve yaralanan genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
Edirne'de edinilen bilgiye göre olay, Enez ilçesinde meydana geldi. Yayla Sahili'nde bulunan korkuluklara gençlerin yaslanmasının ardından korkuluklar yerinden çıkarak devrildi.
KAYALIK ALANA DÜŞTÜ
Dengenin kaybolmasıyla genç kadın kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç kadın, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu değerlendirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korkulukların devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaralı genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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