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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkuluk faciası! Genç kadın kayalıklara düştü

        Korkuluk faciası! Genç kadın kayalıklara düştü

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde meydana gelen olayda, gençlerin yaslandığı korkulukların devrilmesi sonucu bir genç kadın kayalıklara düştü. Hareketsiz kalan ve yaralanan genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Korkuluk faciası! Genç kadın kayalıklara düştü

        Edirne'de edinilen bilgiye göre olay, Enez ilçesinde meydana geldi. Yayla Sahili'nde bulunan korkuluklara gençlerin yaslanmasının ardından korkuluklar yerinden çıkarak devrildi.

        KAYALIK ALANA DÜŞTÜ

        Dengenin kaybolmasıyla genç kadın kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç kadın, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu değerlendirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korkulukların devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaralı genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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