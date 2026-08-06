Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki Asistan Dr. Oğuzcan Orçan, Mersin'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Acı haber, sağlık camiasını yasa boğdu.

GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre; Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Orçan, tatil için bulunduğu Mersin'de denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç doktorun boğulduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılan Orçan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Acı haberin ardından Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Hekim olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Orçan'ın vefat etmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç doktorun cenazesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki İnönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görev yaptığı hastanede meslektaşları tarafından sevilen bir isim olan Dr. Oğuzcan Orçan'ın vefatı, Kütahya'daki sağlık çalışanları arasında derin üzüntüye neden oldu.