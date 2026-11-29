MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği gibi Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin kırk yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir" ifadelerini kullandı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin oluşturulan idari mekanizmalar, alt komisyonlar ve TBMM bünyesinde kurulacak izleme komisyonunun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesiyle idari mekanizmaların harekete geçirildiğini belirterek, "İzleme ve Raporlama Mekanizması'yla, çerçeve yasa kapsamında münfesih terör örgütü mensuplarının tabi olduğu süreç izlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini aktaran Yıldız, toplantıda dört alt komisyon kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Yıldız, oluşturulan alt komisyonların "Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu" olduğunu belirterek, alt komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"YENİ PARTİ İZLEME KOMİSYONU'NA ÜYE VERMEYECEK"

TBMM adına "Terörsüz Türkiye" sürecinde gerçekleştirilen hukuki ve idari işlemleri izlemek üzere kurulacak komisyon için siyasi partilere üye bildirme çağrısı yapıldığını hatırlatan Yıldız, YENİ Parti'nin komisyona üye vermeyeceğini TBMM Başkanlığı'na resmen bildirdiğini kaydetti.

Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grubu bulunan siyasi partilere yazılı çağrı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İzleme Komisyonu 19 üyeden oluşmaktadır. AKP 9, YENİ Parti 3, DEM Parti ve MHP 2’şer, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 1’er üye ile temsil edilecekti. Bu bildirimden sonra açıkta kalan 4 üyelik komisyona üye veren siyasi partilere dağıtılacaktır.

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak; hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek, terörü sona erdirmek için politikalar üreten Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecinden hiçbir zeminde asla taviz vermez.

"KOMİSYONUN SAHADA FAALİYETİ OLMAYACAK"

'İzleme Komisyonu' zaman zaman Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz liderliğindeki koordinasyon kurulu, istihbarat birimleri ve TSK ile istişarelerde bulunacak raporlar hazırlayacaktır. Komisyon sürece dair idari ve hukuki gelişmeleri, uygulamaları takip edecek fakat sahada bir faaliyeti olmayacaktır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği gibi Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin kırk yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesidir. Bu yönüyle mesele yalnızca bir güvenlik başlığı değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren stratejik bir devlet meselesidir."