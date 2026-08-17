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        Haberler Gündem Güncel PETLAS'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Özcan, gözaltına alındı

        PETLAS'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Özcan, gözaltına alındı

        PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özcan'ın evinde yapılan aramada, esrar olduğu değerlendirilen 175,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi için kriminal inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Abdulkadir Özcan gözaltına alındı
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        PETLAS’ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Ankara’da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

        İHA'da yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmede sorumluluğu bulunduğu belirlenen 9 kişi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Soruşturma kapsamında Abdülkadir Özcan’ın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

        Ele geçirilen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Özcan da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

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