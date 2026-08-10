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        Sinop’ta ormanlık alanda İHA parçaları bulundu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, ormanlık alanda İHA'ya ait olduğu değerlendirilen parçalar buldu. Güvenlik güçlerine teslim edilen parçalarla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Ormanda İHA parçaları bulundu

        Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen parçalar buldu.

        Ayancık ilçesine bağlı Bakırlı köyü Sekecek Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan parçalarla ilgili vatandaşlar, durumu muhtara ve güvenlik güçlerine bildirdi.

        İHA parçalarını bulan Cevdet Çapar, bir arkadaşıyla mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiklerini belirterek, "Ormanlık alanda İHA parçalarına rastladık. İnternetten yaptığım araştırmaya göre, Rus yapımına benziyor" dedi.

        Çapar, parçaları bulduktan sonra durumu mahalle muhtarı ve güvenlik güçlerine bildirdiğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda duyarlı olmalarını istedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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