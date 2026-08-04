Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede "şiddetli rüzgar" beklendiğini belirterek, "Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yumaklı, "Yeşil vatan için kritik uyarı. Meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ

En ufak bir duman veya şüpheli durum anında, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne" bildirilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz."