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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü için mesaj yayımladı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü için mesaj yayımladı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetin ilan sürecine öncülük eden 2. Dönem TBMM'nin 11 Ağustos 1923'teki açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, milli irade, dayanışma, kardeşlik ve demokrasiyi güçlendirme vurgusu yaparak, Türkiye'nin bölgede barış, adalet ve istikrarın örneği olması için ortak akıl ve istişareyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        2. Dönem TBMM'nin açılışı için mesaj yayımladı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milli iradenin tecelligahı olarak 11 Ağustos 1923'te açılan ve Cumhuriyetin ilanıyla taçlanacak tarihi sürece öncülük eden 2. Dönem TBMM'nin açılışının yıl dönümünü saygıyla kutladıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, Meclis'in bir müzakere yeri olduğu anlayışını esas alan ve halkın sesine kulak veren güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, demokrasi kültürümüzün gelişmesinin ve milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz."

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