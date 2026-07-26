Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, boğularak hayatını kaybetti.

İHA'daki habere göre; Meteoroloji’nin şiddetli fırtına ve dalga uyarısında bulunduğu Akdeniz’de hafta sonu denizde dalga etkili oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Sahili’nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, bir süre sonra suda kayboldu. Bayraktar’ı fark eden vatandaşlar ve can kurtaran ekipleri genci denizden çıkardı.

Kıyıya çıkarılan Bayraktar’a ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.