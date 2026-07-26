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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da denize girme yasağına rağmen denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, boğularak hayatını kaybetti

        Hatay'da denize girme yasağına rağmen denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, boğularak hayatını kaybetti

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, dalgalar nedeniyle boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Yasakta denize girdi, boğuldu
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        Hatay’ın Arsuz ilçesinde yapılan uyarılara rağmen dalgalara aldırış etmeden denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, boğularak hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre; Meteoroloji’nin şiddetli fırtına ve dalga uyarısında bulunduğu Akdeniz’de hafta sonu denizde dalga etkili oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Sahili’nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar, bir süre sonra suda kayboldu. Bayraktar’ı fark eden vatandaşlar ve can kurtaran ekipleri genci denizden çıkardı.

        Kıyıya çıkarılan Bayraktar’a ilk müdahale sahilde yapıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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