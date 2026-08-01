İçişleri Bakanlığı, Samsun’da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 132 kilo toz esrarın ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Samsun’da uyuşturucu madde imalatçısı ve zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyon kapsamında 132 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şüphelinin yaptığı TIR ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edildiği belirtildi.

Özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş halde 132 kilogram toz esrar ele geçirildiği, 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Samsun İl Jandarma Komutanlığımızı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.