Adana'da olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi.

Osman Ataş (28), evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz (44) ile seyir tepesine gitti.

ÖNCE KADINI SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre bir süre sohbet eden Osman Ataş ile Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Osman Ataş, daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i vurup (28), aracına bindikten sonra kaçtı.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Ataş'ı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

ÖLÜM NEDENLERİ CİNAYETİ GÖRMELERİ

Öte yandan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman Ataş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet çıkışı basın mensuplarına "Pişmanım" diyen Ataş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.