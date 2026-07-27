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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!

        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!

        Adana'da, seyir tepesinde 28 yaşındaki Osman Ataş'ın tabancayla öldürdüğü 44 yaşındaki Semra Yılmaz, 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Ataş'ın, tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 07:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!

        Adana'da olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi.

        Osman Ataş (28), evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz (44) ile seyir tepesine gitti.

        ÖNCE KADINI SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre bir süre sohbet eden Osman Ataş ile Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Osman Ataş, daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i vurup (28), aracına bindikten sonra kaçtı.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Ataş'ı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

        GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

        Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

        ÖLÜM NEDENLERİ CİNAYETİ GÖRMELERİ

        Öte yandan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman Ataş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyet çıkışı basın mensuplarına "Pişmanım" diyen Ataş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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