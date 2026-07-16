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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 6 gözaltı

        İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ikinci dalga: 6 gözaltı

        Beykoz Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İş insanları, belediye meclis üyesi ve eski belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 6'sı yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Beykoz Belediyesi'ne operasyon: 6 gözaltı

        Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        DHA'daki habere göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin Beykoz Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin suçlara iştirak ettikleri değerlendirildi.

        8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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