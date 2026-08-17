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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da Küçükçekmece ve Avcılar'daki iki mahalleye yarın 13 saat su verilemeyecek

        İstanbul'da Küçükçekmece ve Avcılar'daki iki mahalleye yarın 13 saat su verilemeyecek

        İstanbul'da İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle Küçükçekmece'nin Fatih ve Avcılar'ın Gümüşpala mahallelerinde yarın 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Kesinti, saat 10.00 ile 23.00 arasında yapılacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'un iki mahallesinde su kesintisi

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece'nin Fatih, Avcılar'ın ise Gümüşpala Mahallesi'nde yarın 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

        İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi ile Sefaköy Su Deposu arasındaki ana isale hattında deprem güvenliğini artırmaya yönelik altyapı çalışması yapılacak.

        Olası depremlerde su arzının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilecek özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00 ile 23.00 saatleri arasında Küçükçekmece'deki Fatih ve Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'ne su verilemeyecek.

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