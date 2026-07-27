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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı! Polis havaya ateş açtı!

        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı! Polis havaya ateş açtı!

        İstanbul'da, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda sırtından bıçaklanan 26 yaşındaki Mert B.'nin ağır, 27 yaşındaki Enes Furkan Y., aynı yaştaki Bora S. ve 26 yaşındaki Atakan K.'nin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!

        İstanbul'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        DÖRT KİŞİ BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mert B. (26) sırtından, Enes Furkan Y. (27) bacağından, Bora S. (27) baldırından, Atakan K. (26) ise kalçasından yaralandı.

        POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Yaralılardan Mert B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerin olay yerine otomobille geldikleri tespit edildi.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan Eyüp Ö.’nün 'Kasten yaralama' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından toplam 22, Senem Ö.’nün 'Yankesicilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19, Haydar Ö.’nün ise 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 26 kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        ŞÜPHELİLERİN TOPLAM SUÇ KAYDI 86

        Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.’nün (21) olayda bıçağı kullanan kişi olduğu belirlendi. Şüpheli Eyüp Ö.’nün, 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları başta olmak üzere toplam 19 kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Eyüp Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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