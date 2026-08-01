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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de sosyal medyada suç örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        İzmir'de sosyal medyada suç örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Suç örgütü öven 3 kişi tutuklandı

        İzmir'de sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

        AA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 9 şüpheli, 30 Temmuz'da polis ekiplerince kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

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