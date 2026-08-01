Spor Bülteni - 31 Temmuz 2026 (Beşiktaş Danimarka'da Kazandı)

Beşiktaş Danimarka'da kazandı. Beşiktaş Midtjylland'ı 2-0 yendi. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti. Atletico Madrid Barcelona'yı şikayet etti. Dünya futbolunun acı kaybı: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti. Spor Bülteni... Daha Fazla Göster Beşiktaş Danimarka'da kazandı. Beşiktaş Midtjylland'ı 2-0 yendi. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi. Başakşehir Konferans Ligi'ne veda etti. Atletico Madrid Barcelona'yı şikayet etti. Dünya futbolunun acı kaybı: İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu. Daha Az Göster