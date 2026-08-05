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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de su almak için manevra yapan yangın söndürme uçağı kalkış yapamadı... Valilik açıklama yaptı

        İzmir'de su almak için manevra yapan yangın söndürme uçağı kalkış yapamadı... Valilik açıklama yaptı

        İzmir'in Beydağ ilçesinde orman yangınına müdahale için su ikmali yapan AT-802F tipi yangın söndürme uçağı, Beydağ Baraj Göleti'nden kalkış gerçekleştiremedi. İzmir Valiliği, pilotun uçağı hasarsız şekilde kıyıya ulaştırdığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayda yaralanan olmazken, uçağın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Yangın uçağı göletten kalkamadı
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        İzmir'in Beydağ ilçesinde su almak için baraja manevra yapan yangın söndürme uçağı, su aldıktan sonra kalkış gerçekleştiremedi.

        İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz ilçesindeki yangın için görevlendirilen AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağının 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalandığı, su ikmali için Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yaptığı belirtildi.

        Uçağın su aldıktan sonra yeniden kalkış gerçekleştiremediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Pilotumuz uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmış, sağlık durumu iyi olan pilotumuz Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamakta olup uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat titizlikle yürütülmektedir."

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