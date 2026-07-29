Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:10 Güncelleme:
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; orman yangınları, bölgesel güvenlik, ekonomideki başlıklar ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında atılan yasal adımların son durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması planlanıyor.
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