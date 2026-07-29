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        Haberler Gündem Politika Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı

        Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kabine toplantısı başladı

        CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; orman yangınları, bölgesel güvenlik, ekonomideki başlıklar ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında atılan yasal adımların son durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

        Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması planlanıyor.

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