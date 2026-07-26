Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de huzur uygulamasında 22 bin kişi denetlendi: 87 gözaltı

        Kayseri'de huzur uygulamasında 22 bin kişi denetlendi: 87 gözaltı

        Kayseri'de 725 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı huzur uygulamasında 22 bin 918 kişi ve 9 bin 368 araç denetlendi. Uygulamada 87 aranan kişi yakalanırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi; çok sayıda kişi ve araç hakkında da işlem yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Huzur uygulaması: 87 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından 725 personelle eş zamanlı olarak düzenlenen ‘huzur’ uygulamasında 22 bin 918 kişi ve 9 bin 368 araç sorgulandı. Uygulamada, 87 aranan kişi yakalandı.

        İHA'daki habere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin korunması amacıyla 725 personelin katılımıyla çalışma yapıldı. 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-10 eş zamanlı ‘huzur-asayiş’ uygulamasında, 22 bin 918 kişi ve 9 bin 368 aracın sorgusu yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle alakalı olarak 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan uygulamada, 87 aranan şahıs yakalanırken, 28 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

        Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet hacizli yakalamalı otomobil ele geçirildi.

        Ayrıca çevrede gürültü yaparak ve açık alanda alkol tüketerek rahatsızlık veren 45 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılırken, 762 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem uygulandı. 38 araç trafikten men edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çalıştığı döviz bürosundan elektrik kesintisi sırasında 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı

        İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Berlin'de bir araç kalabalığa daldı
        Berlin'de bir araç kalabalığa daldı
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Fransa'daki orman yangını günlerdir sürüyor
        Fransa'daki orman yangını günlerdir sürüyor
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong