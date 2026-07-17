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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde

        Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde

        Eski Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katıldı. İki ismin tokalaştığı kameralara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu ve Özel Baykal'ın cenazesinde

        Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP’nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı.

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