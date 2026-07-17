Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde
Eski Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katıldı. İki ismin tokalaştığı kameralara yansıdı
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:46 Güncelleme:
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreni öncesinde tokalaştı. İki isim daha önce de CHP’nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Mecliste düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı.
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