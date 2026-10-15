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        Haberler Gündem Politika Murat Karayalçın, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye üye oldu

        Murat Karayalçın, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye üye oldu

        Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye oldu.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Murat Karayalçın YENİ Parti'ye üye oldu

        Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.

        CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından karara tepki göstererek kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.

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        #Murat Karayalçın
        #CHP
        #yeni parti
        #Son dakika haberler
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