Murat Karayalçın, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye üye oldu
Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye oldu.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:48 Güncelleme:
Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.
CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından karara tepki göstererek kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.
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