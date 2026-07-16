CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları tamamlanma aşamasında. Özel, logo ve parti ismi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Özel, kuracakları parti için ağırlık kazanan ismin "yeni parti" olduğunu kaydetti. "Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. Şimdilik 'yeni parti' diyelim," ifadelerini kullandı.

PARTİNİN KURULUŞU TAMAMLANIP, MECLİS'TE GRUP OLUŞTURULACAK

Yeni parti için kuruluş dilekçesinin ağustos ayından önce verilmesi bekleniyor. Daha sonra ise büyük bir tanıtım olacak. Partinin kuruluşu tamamlandıktan sonra Meclis'te grup oluşturulacak. Böylece seçime girme garanti edilecek.

Grup formülü 2018 seçimleri öncesinde CHP ve İYİ Parti tarafından kullanılmıştı. CHP'den 15 milletvekili istifa Edip Akşener başkanlığındaki İYİ Parti'ye katılmış, böylece İYİ Parti seçimlere girebilmişti.

MEVCUT BİR PARTİYE GEÇME FORMÜLÜ MASADA

Ancak her türlü ihtimal ve baskın seçime karşı kuruluşunu tamamlamış seçime girme yeterliliği olan bazı partilerle de temaslar sürüyor. Olumsuz bir durumda bu partilerden birine geçip, olağanüstü kurultayla partinin genel başkanını değiştirip seçime girilmesi planlanıyor. Anadolu Birliği Partisi burada öne çıkıyor.