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        Haberler Gündem Güncel Siirt’te kazı çalışmasında üzerine kaya devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun hayatını kaybetti

        Siirt’te kazı çalışmasında üzerine kaya devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun hayatını kaybetti

        Siirt'in merkeze bağlı Sarıtepe köyünde yürütülen kazı çalışması sırasında üzerine kaya parçası devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Atun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Başına kaya devrilen adam öldü
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        Siirt’in merkeze bağlı Sarıtepe köyünde yürütülen kazı çalışmaları sırasında üzerine kaya parçası devrilen 49 yaşındaki Yılmaz Atun, hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre; Sarıtepe köyünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan kaya parçası, bölgede bulunan Yılmaz Atun’un üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk babası Atun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Atun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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