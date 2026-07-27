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        Haberler Gündem Güncel Sosyal medya içerik üreticisi Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheliye adli kontrol kararı

        Sosyal medya içerik üreticisi Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheliye adli kontrol kararı

        Sosyal medya içerik üreticisi Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüpheliler, İstanbul'da bir rezidansta bulunan uyuşturucu maddeye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakimlik, savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Tomay'a adli kontrol kararı

        Sosyal medyada içerik üreticisi Mesut Can Tomay'ın da arasında olduğu 3 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından adrese gitti.

        Ekiplerce yapılan aramada çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar'ı gözaltına aldı.

        Çınar ile yapılan görüşmede, kendisine ait olmayan çantayı söz konusu rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek üzere geldiğini söylemesi üzerine Özen de gözaltına alındı.

        Özen ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve halihazırda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü için Tomay'ın korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi adresinde bulundurmadığını iddia etti.

        Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay ile şüpheliler Süleyman Çınar ve Mustafa Tolga Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) uyuşturucu madde testi için örnek alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadeleri sonrası "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, talep doğrultusunda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        Fotoğraf: INSTAGRAM

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