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        Haberler Gündem Güncel TMSF, Ahbap Derneği’ne bağlı 13 şirkete kayyum olarak atandı

        TMSF, Ahbap Derneği’ne bağlı 13 şirkete kayyum olarak atandı

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF kayyumuna devredildi. Derneğin kendisi için ise mevzuat kapsamında mahkeme kararıyla üç bağımsız kayyum görevlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        AHBAB iştirakleri TMSF'de

        AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin iştiraki olan şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Derneğin kendisine ise mevzuat gereği TMSF dışından üç kişi mahkeme kararıyla kayyum olarak atandı.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca derneğe yönelik ayrı bir kararla üç kişi doğrudan mahkeme tarafından yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

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        DERNEK YÖNETİMİ TMSF'DE OLMAYACAK

        Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

        Derneğe ait taşınmaz, araç ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat gereği bağımsız kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek.

        İŞTİRAKLERE TMSF KAYYUMU

        Mahkeme kararında ayrıca, derneğin bağlı bulunduğu iştiraklerin TMSF yönetimindeki kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edildi.

        Buna göre AHBAP Derneği'ne bağlı AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi, AHBAP Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim Anonim Şirketi, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Limited Şirketi, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi, Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Limited Şirketi, Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Unvan: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ulubey İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı.

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