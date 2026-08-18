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        UltrAslan tribün lideri Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        UltrAslan lideri Şirin'in testi pozitif çıktı

        Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in (Muzaffer) uyuşturucu testi pozitif çıktı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)’in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.

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        #Sebahattin Şirin
        #son dakika
        #ultraslan
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