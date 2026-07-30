Feci ölüm! Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
Uşak'ta feci bir kaza meydana geldi. Kentte köprüde devrilen TIR'dan nehir yatağına düşen İsmail Çınar adlı sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:33 Güncelleme:
Uşak'ta köprüde devrilen TIR'dan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre İsmail Çınar (48) yönetimindeki TIR, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz 2 Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.
Bu sırada sürücü, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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