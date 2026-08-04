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        Haberler Gündem Güncel Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!

        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!

        Bakan Gürlek, "‪Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır." açıklamasında bulundu

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!

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