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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!

        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!

        Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı E.Y.'nin mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü. Kız çocuğu, yoğun bakımda tedavi altına alınırken anne Özcan, "Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!

        Aksaray'da komşuları tarafından darp edilen otizmli kız çocuğu E.Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        "POLİSİ ARAYIP ŞİKAYETÇİ OLDUM"

        ANKA'da yer alan habere göre olayın ardından açıklamada bulunan anne Emine Özcan, “Çocuğuma 'engelli, deli, divane, hasta' diyerek bu mahallede istemediklerini söylediler. Ben de çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darp edilince polisi arayarak şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

        TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Şikâyet ettiği kişilerce ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini savunan Özcan, “Ben de ne olursa olsun geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım” dedi.

        "ANNE KIZ ŞİDDETE UĞRADIK"

        Komşuları tarafından hakarete maruz kaldığını da söyleyen Özcan, olayın ertesi günü bu kez evlerinin avlusunda hem kendisinin hem de kızının darp edildiğini öne sürdü. Kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten anne Özcan, kızının gözünde, başında ve boynunda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini aktardı.

        Özcan, “Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum” diye konuştu.

        "ŞİKAYETİ GERİ ALMAYACAĞIZ"

        Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise olayın ilk anından itibaren aileyle birlikte olduklarını belirterek, “Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Şikâyeti geri almayacağız. Alınsa bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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