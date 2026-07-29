Zonguldak'ta boş bir arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş arazide 66 yaşındaki B.B'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından cansız beden morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş bir arazide erkek cansız bedeni bulundu.
İHA'daki habere göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş arazide erkek cansız bedeni gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 66 yaşındaki B.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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