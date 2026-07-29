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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta boş bir arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Zonguldak'ta boş bir arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş arazide 66 yaşındaki B.B'nin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından cansız beden morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta boş arazide ceset bulundu

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş bir arazide erkek cansız bedeni bulundu.

        İHA'daki habere göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş arazide erkek cansız bedeni gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 66 yaşındaki B.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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