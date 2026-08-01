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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarafları ayırmaya çalışan fırıncının hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaşıldı

        Tarafları ayırmaya çalışan fırıncının hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaşıldı

        "Karıma yan baktın" tartışmasıyla başlayan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden vurularak yaşamını yitiren esnaf Mehmet Pehlivan'ın son anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

        "Karıma yan baktın” iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak için araya giren fırıncı Mehmet Pehlivan, kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunun hedefi olmuştu.

        Show Haber’in ulaştığı görüntülerde, bir kadının kocasını olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada karşı taraftaki kişinin çifte yumruk ve tekmeyle saldırdığı görüldü. Uzun süre devam eden kavgaya çevrede esnaflık yapan Mehmet Pehlivan müdahale etti.

        SİLAHIN ATEŞLENMESİYLE YERE YIĞILDI

        Pehlivan’ın tarafları ayırmaya çalıştığı sırada silah ateşlendi. Göğsünden vurulan esnaf, ağır yaralanarak yere yığıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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