Tarafları ayırmaya çalışan fırıncının hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaşıldı

TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü

Karslı arıcı Yücel Üzeyir (50), TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü. Dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştiren Yücel Üzeyir, tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendine ait olduğunu söyledi. Üzeyir, "Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında doğaya zarar vermeden tamamen ... Daha Fazla Göster Karslı arıcı Yücel Üzeyir (50), TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü. Dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştiren Yücel Üzeyir, tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendine ait olduğunu söyledi. Üzeyir, "Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster