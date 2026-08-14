Televizyonlarda yeni dönem! İşte Can Medya Türksat 4A yeni frekans bilgileri

Türksat 3A uydusunun operasyonel ve teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle Can Medya Grubu'na bağlı radyo ve televizyon kanalları 16 Ağustos'ta Türksat 4A uydusuna taşınacak. İzleyicilere kesintisiz hizmet, daha yüksek sinyal gücü ve gelişmiş yayın kalitesi sunmak amacıyla gerçekleşecek değişiklik sonrası kanalların frekans yayın bilgileri de güncellenecek. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) olan cihazlarda uydu ve frekans bilgileri otomatik olarak güncellenirken TKGS olmayan cihazlarda yeni dönemde kanallara erişim için kullanıcıların güncelleme yapması gerekecek. Bu bağlamda Can Medya Grubu, radyo ve televizyon kanallarının Türksat 4A frekans bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Can Medya Grubu Habertürk HD, Show TV HD, Bloomberg HT HD, HT Spor HD frekans bilgileri...

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor.🛰️



TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmenize gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek.



Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal… pic.twitter.com/1rpLa5krTI — Show TV (@ShowTV) August 12, 2026

FREKANS BİLGİLERİ

Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

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1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın

Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.

2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin

Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.

Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.

3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

Frekans: Örneğin 12245 MHz

Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000

FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4

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Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin

Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.

Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.

5. Kanal Taramasını Başlatın

Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.

Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.

Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme

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Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.

Örnek olarak:

12380 MHz — Dikey (V) — 27500

12423 MHz — Yatay (H) — 30000

Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.

Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.

SHOW TV HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

SHOWTÜRK HD (UYDU)

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Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu

Frekans: 11844 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 10.833 Msym/s

FEC Rate: 2/3

HABERTURK HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

BLOOMBERGHT HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

HT SPOR HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

SHOW MAX HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

KANAL 1 HD (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

HABERTURK RADYO (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

HT SPOR RADYO (UYDU)

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Frekans: 12303 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Symbol Rate: 27.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4