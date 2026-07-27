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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de takla atan otomobil Munzur Nehri'ne düştü: 2 yaralı

        Tunceli'de takla atan otomobil Munzur Nehri'ne düştü: 2 yaralı

        Tunceli'de kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yaklaşık 60 metre savrulduktan sonra Munzur Nehri'ne düştüğü kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 06:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Takla atan otomobil Munzur Nehri'ne düştü: 2 yaralı
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        Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi ile Babaocağı yolu arasında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metre takla attıktan sonra Munzur Nehri’ne savruldu.

        DHA'nın haberine göre, araçta bulunan E.S. adlı kadın otomobilden fırlayıp, ormanlık alana düşerek ağır yaralandı. Sürücü H.Ö. ise nehre düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredekiler de yüzerek nehrin karşı kıyısına geçip, yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekipler ve çevredekiler tarafından ormanlık alandan sedyeyle taşınan E.S, botla nehrin karşı kıyısına geçirildi. Sürücü H.Ö. de ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.Ö. ile E.S, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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