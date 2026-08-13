Türkiye Bisiklet Federasyonu, art arda ölümlerin ardından denetim istedi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu, son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Federasyon, art arda yaşanan ölümlerin Türkiye’de bisikletlilerin trafik güvenliğinin ivedilikle yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Federasyonun 18 Eylül 2025’te yayımladığı bildiriyi hatırlattığı açıklamada, bisikletlilerin kara yollarında güvenli şekilde ulaşım ve spor faaliyetlerini sürdürebilmesinin trafik güvenliği politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Son dönemde yaşanan ölümlere dikkati çeken federasyon; aşırı ve uygunsuz hız, alkollü araç kullanımı, bisikletlilere güvenli geçiş mesafesi bırakılmaması ve trafik kurallarına uyulmaması gibi risklerin daha etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlarla önlenmesi gerektiğini bildirdi.

REKLAM

DENETİMLERİN ARTIRILMASI İSTENDİ

Açıklamada, bisikletlilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda trafik ve hız kontrollerinin artırılması, alkollü ve tehlikeli araç kullanımına yönelik denetimlerin güçlendirilmesi ve bisikletlilere güvenli geçiş mesafesi konusunda hem denetim hem de farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması istendi.

Şehirlerde güvenli ve kesintisiz bisiklet ulaşım altyapısının geliştirilmesi, sporcular için güvenli antrenman güzergâhlarının oluşturulması ve sürücü eğitimlerinde bisikletli farkındalığının güçlendirilmesi de federasyonun talepleri arasında yer aldı.

“SIFIR CAN KAYBI” HEDEFİ

Federasyon, bisikletlilerin can güvenliğinin yalnızca bisiklet kullanıcılarının değil, bütün yol kullanıcılarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, “Sıfır Can Kaybı” hedefi doğrultusunda ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı ve bisikletlilerin trafik güvenliğine ilişkin gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Haberin görseli AA'dan alınmıştır temsilidir