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        Haberler Gündem Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi

        Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:04 Güncelleme:
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        Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

        Ankara’nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

        Beşikçioğlu hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma”, “icbar suretiyle irtikâp”, “zimmet” ve “rüşvet alma” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

        Ankara Batı 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, 2 Ağustos 2026 tarihli kararıyla Beşikçioğlu’nun tutuklanmasına hükmetti.

        Tutuklama kararının ardından Beşikçioğlu, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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        #erdal beşikçioğlu
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