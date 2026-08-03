Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.
55 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da dahil olduğu 55 kişi, gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi.
44 ŞÜPHELİDEN 40'I TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü için tutuklama talep edildi. Şüphelilerden, aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN SAVUNMASINDAN
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu ifadesinde, "Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını" savundu.