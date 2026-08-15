Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi

"2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2026-2027 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

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2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARINA ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Bu düzenleme kapsamına giren ancak 2026-2027 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu akademik yıla ait ödedikleri öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

Ayrıca engelli olduğuna dair raporunu yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

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Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2026-2027 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu akademik yıla ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş hakkı elde eden öğrencilerin, öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, yatay geçişten önce eğitim gördüğü programa kayıt yaptırdığı dönemden başlatılacak ve program süreleri dikkate alınarak hesaplanacak.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapanların katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler ise yatay geçiş yapılan programa kayıt yaptırıldığı dönemden başlatılıp, program süreleri dikkate alınarak belirlenecek.

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YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLER

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi.

Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre karar ekindeki cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan, aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans eğitimine devam etmesi durumunda, bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarınca kardeş indirimi yapılacak.

Türkiye'deki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilenler, öğrenim ücreti bakımından birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için ise öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Bununla beraber, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca belirlenecek öncelikli ülkelerden, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıran ve program sürelerinde öğrenimlerine devam eden mevcut ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti, ilgili programın cari hizmet maliyeti üzerinden yerleştirme koşullarını muhafaza ettikleri sürece devlet tarafından karşılanacak.

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN KULLANILMASI

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

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Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programlarına ait katkı payı ve öğrenim ücretine tabi olacak.

Mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenim ücreti ve katkı payını ödeyecek.

Ayrıca, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve YÖK'ün uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılacak ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olacak.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

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Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabi olacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç her ne ad altında olursa olsun, öğrenim ücreti ve katkı payı dışında ücret alınamayacak.

GAZZELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM ÜCRETİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Geçen yıl olduğu gibi 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Karar, 30 Haziran 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.