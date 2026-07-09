Üzerine araç sürüldü, hayatını kaybetti!

Antalya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada üzerine araç sürülerek otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışan adam kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre 6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, Cemal Battal ile apartman önünde park halindeki araç içerisinde bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracın kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bir anda aracı otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Çarptığı adamı otomobil ile apartman kapısı arasında sıkıştıran M.G. olayın ardından aracını biraz ileriye park ederek geri geldi.

Cemal Battal

DEHŞET KAMERADA

Cemal Battal'ın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobille apartman kapısı arasında kalan ve ağır yaralanan Cemal Battal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.G. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal'ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

İfade işlemlerinin ardından M.G. serbest bırakılırken, Cemal Battal ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Battal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemal Battal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.