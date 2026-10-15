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        Yalova’da okullar tatil

        Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Yalova'da okullar tatil

        Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte yağışların etkisini azaltarak 16 Ekim Cuma günü de sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtildi.

        Bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, 16 Ekim Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yalova
        #okullar
        #tatil
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