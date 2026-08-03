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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti Sözcüsü Emre, MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi: "44 ilde örgütlenmemizi tamamladık"

        Yeni Parti Sözcüsü Emre, MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi: "44 ilde örgütlenmemizi tamamladık"

        Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) ikinci toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Meclis'te gerçekleştirildi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu. Emre, "Bugün itibarıyla 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Birkaç gün içinde 61 ile ulaşacağız. 81 ili de en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "44 ilde örgütlenmemizi tamamladık"

        Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Bugün itibarıyla 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Birkaç gün içinde 61 ile ulaşacağız. 81 ili de en kısa zamanda tamamlayacağız." dedi.

        Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) ikinci toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Meclis'te gerçekleştirildi.

        Parti Sözcüsü Emre, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

        Halkın yoksullukla mücadele ettiğini savunan Emre, asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması, en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini söyledi. Emre, "Bu iki ücretle geçinen toplamda 16,5 milyon insan açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu sayı Yunanistan'ın, Macaristan'ın, Avusturya'nın, İsviçre'nin, Bulgaristan'ın, Sırbistan gibi ülkelerin nüfusundan fazla." diye konuştu.

        Emre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle Üsküdar Belediyesine yönelik yapılan soruşturmayı eleştirdi.

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        MYK toplantısında parti içi meselelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunduklarını aktaran Emre, Özgür Özel'in Meclis'teki ilk grup toplantısını yarın saat 11.30'da halka açık şekilde gerçekleştireceğini belirtti.

        Yeni Parti'nin kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Emre, şunları söyledi:

        "Yurttaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Bağışlarda ciddi bir artış olduğunu gözlüyoruz. Biz son derece şeffaf bir şekilde harcamalarımızı da sizlerle paylaşacağız. Henüz daha hiçbir harcama yapmadık.

        Otobüs, bina almak için çok sayıda vatandaşımızdan başvuranlar da oldu. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu konudaki başvuruları da değerlendireceğiz."

        Emre, üyelik başvurularına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, Yargıtay'dan gelecek onayın ardından bu hafta içerisinde üye alımına başlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Örgütlenme çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Emre, "Bugün itibarıyla 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Birkaç gün içinde 61 ile ulaşacağız. 81 ili de en kısa zamanda tamamlayacağız. 593 ilçe görevlendirmesi yapıldı. 196 ilçe kaldı Türkiye genelinde. Kuruluşunda bu kadar hızlı örgütlenen hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamış, bu bir rekor." ifadelerini kullandı.

        Son yerel seçimlerde 413 belediye kazandıklarını, soruşturmalar nedeniyle bazı belediye başkanlarının tutuklandığını, bazı belediye başkanlarının ise çeşitli nedenlerle CHP'den istifa ettiğini dile getiren Emre, "Şimdi bu rakamları düştüğümüzde 355 gibi bir belediye sayısı var halihazırda. Bunun 200'ün üzerindeki bir rakamın bize katıldığını ifade edeyim. Yapılan görüşmeler, çalışmalar sonrasında kısa süre içerisinde bunun 300'lü rakamlara gelip geçeceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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