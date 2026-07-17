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        Haberler Gündem Çevre Yozgat'ta hasat sırasında kamyon alev aldı, 150 dönüm yandı

        Yozgat'ta hasat sırasında kamyon alev aldı, 150 dönüm yandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat çalışmaları sırasında kamyonda çıkan yangının hububat ekili alana sıçraması sonucu 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Kamyon alev aldı, 150 dönüm yandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesi Bahçecik köyü mevkisinde hasadı yapılan ürünlerin yüklendiği kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki hububat ekili alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dönüm hububat ekili alan ile 50 dönüm hasadı yapılmış tarım arazisi zarar gördü.

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