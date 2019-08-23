Teması “Güneşli Kareler” olan Ödüllü Fotoğraf Yarışması’na katılımcılar başvurularını 31 Ağustos 2019 tarihine kadar yapabilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 2.500 TL’lik para ödülü verilmesinin yanı sıra üç esere 750 TL’lik mansiyon, sergilenmeye değer bulunan 30 adet fotoğrafın her birine ise 250 TL’lik para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma kapsamında Güneş Sigorta personeli ve Güneş Sigorta acenteleri arasından dereceye giren katılımcıya da 3.000 TL’lik özel ödül takdim edilecek.

Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında, 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcıların başvurusuna açık olacak. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeleri, alanında uzman jüri üyeleri tarafından 10 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Yarışma sonuçları ise 13 Eylül tarihinde Güneş Sigorta’nın web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) web sitelerinde açıklanacak.

Yarışma ve başvuru ile ilgili detaylı bilgilere https://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=426veya www.gunessigorta.com.tr adresinden ulaşabiliyor.