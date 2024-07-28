Güney Kore okçulukta ambargo koydu

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Suhyeon Nam, Sihyeon Lim, Hunyoung Jeon'dan oluşan Güney Kore, Çin adına yarışan Xiaolei Yang, Jiaman Li, Qixuan An'ı 5-4 yenerek altın madalya kazandı.

Çin'in gümüş madalya elde ettiği organizasyonda, bronz madalya ise Meksika'nın oldu.

Meksika adına yarışan Ana Vazquez, Alejandra Valencia ve Angela Ruiz; Laura van der Winkel, Gaby Schloesser ve Quinty Roeffen'den oluşan Hollanda'yı 6-2 yendi.

- Güney Kore, altın madalyaya ambargo koydu

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı, takım yarışlarının başladığı Seul 1988 Olimpiyatları'ndan bu yana düzenlenen tüm oyunlarda zirvenin en üst basamağında yer aldı.