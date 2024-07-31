Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Gürcistan, Judoda altın madalyayı aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Gürcistan, Judoda altın madalyayı aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 90 kiloda Gürcü Lasha Bekauri altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:08 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Judoda altın madalya Gürcistan'ın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkekler 90 kiloda mücadele eden Gürcü Lasha Bekauri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında altın madalya kazandı.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Mihael Zgank'ın ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Japon Sanshiro Murao'yu yenen Lasha Bekauri altın madalyayı boynuna taktı.

        Bu kategoride Fransız Maxime-Gael Ngayap Hambou ile Yunan Theodoros Tselidis, bronz madalya aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu