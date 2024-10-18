Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum - Magazin haberleri

Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum - Magazin haberleri

Gürgen Öz'den eşi Emily Mahringer'a: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum 2018'de Emily Mahringer ile evlenen Gürgen Öz, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Öz, eşine; "Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum" sözleriyle seslendi

Habertürk Giriş: 18.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:39 facebook

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