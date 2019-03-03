Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, çocukları daha doğmadan sosyal medya hesabı açan, abartılı baby shower partileri düzenleyen ve her anlarını sosyal medyada paylaşan aileleri ti'ye aldı. "Vallahi ben artık bilmiyorum, çocuğu kendimize mi yapıyoruz yoksa takipçilere mi?" diyen Öz'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile ağustos ayında Danimarka’da evlenmişti. Geçen ağustos ayında Emily Mahringer ile Danimarka'da evlenen oyuncu Gürgen Öz, şu günlerde babalık heyecanı yaşıyor.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı: