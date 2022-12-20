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Haberler Magazin Guy Ritchie, yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ı gelecek ay Antalya'da çekmeye başlayacak - Magazin haberleri
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Guy Ritchie, yeni filmini gelecek ay Antalya'da çekmeye başlayacak

Yönetmenliğini Guy Ritchienin üstlendiği, başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri gelecek ay Antalya'da EXPO botanik parkı ile bazı ilçelerde gerçekleştirilecek

Guy Ritchie, yeni filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ı gelecek ay Antalya'da çekmeye başlayacak - Magazin haberleri
Yeni filmini gelecek ay Antalya'da çekmeye başlayacak
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AA

Yaklaşık iki yıl önce başrollerini; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nun paylaştığı Hollywood yapımı 'Operation Fortune' filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çeken İngiliz yönetmen Guy Ritchie Ritchie, yeni filmi için de Türkiye'yi tercih etti.

Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri de Antalya'da gerçekleştirilecek. Ritchien'in kentteki ikinci filmine de ağırlıklı olarak Antalya'da 2016'da ziyarete açılan Türkiye'nin ilk EXPO'sunun botanik parkı ev sahipliği yapacak.

Çekim izinleri geçen ay alınan film için EXPO alanında plato kurulumuna başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra; Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de çekimler yapılacak.

Botanik park ve tarihi semt Kaleiçi başta olmak üzere mekânlar, çekimlerine gelecek ay başlanacak film için hazırlanıyor. Film çekimleri nisan ayına kadar devam edecek.

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin başrollerini, İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşacak.

'Çelik Adam', 'Batman ve Süpermen: Adaletin Şafağı' başta olmak üzere çok sayıda yapımda başrol olarak yer alan oyuncu Cavill ile 'Baby Driver', 'Ambulans', 'Bloodshot: Durdurulamaz Güç', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'in aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol alan Gonzalez, çekimler boyunca Antalya'da konaklayacak.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Nazilere karşı önemli galibiyetler elde edilir.

"ANTALYA, SİNEMA SEKTÖRÜ İÇİN İDEAL KENT"

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın milyonlarca yabancı turisti ağırlayarak bir dünya kenti olduğunu ve her alandaki cazibesinin arttığını söyledi.

Kentin daha önce de yerli ve yabancı filmlerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Gül Ege, Antalya'nın sinema sektöründe önemli bir tecrübe kazandığını ve bugüne kadar verdiği sınavları başarıyla atlattığını kaydetti.

Gül Ege, Antalya'nın sahip olduğu imkanlar sayesinde avantajlı bir kent olduğunu dile getirerek, "İklimi, doğası, ulaşımı, konaklama tesisleriyle Antalya sinema sektörü açısından ideal bir kent. Buraya gelen film ekibi hiçbir sıkıntı çekmeden, memnun bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Antalya'nın sinema sektöründe önünün açık olduğunu vurgulayan Gül Ege, film için gelen Ritchie ve Statham'ın Türkiye ve Antalya ile sosyal medyada çok güzel paylaşımları olduğuna dikkati çekti.
Ünlü yönetmenin ikinci kez film için Antalya'yı tercih ettiğine işaret eden Gül Ege, "Guy, işinde başarılı bir yönetmen ve çok iyi oyuncularla çalışıyor. Bu isimlerin Antalya'ya ve Türkiye'ye gelmiş olması, sonrasında gelecek referansları da güçlü kılıyor. Böyle bir yönetmenin ikinci kez Antalya'yı tercih etmesi de kent açısından son derece önemli. Antalya'nın yıldızı daha çok parlayacak çünkü istenilen kalitede hizmet Antalya'da var" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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