Yeni filmini gelecek ay Antalya'da çekmeye başlayacak 0:00 / 0:00

AA

Yaklaşık iki yıl önce başrollerini; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nun paylaştığı Hollywood yapımı 'Operation Fortune' filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çeken İngiliz yönetmen Guy Ritchie Ritchie, yeni filmi için de Türkiye'yi tercih etti.

Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri de Antalya'da gerçekleştirilecek. Ritchien'in kentteki ikinci filmine de ağırlıklı olarak Antalya'da 2016'da ziyarete açılan Türkiye'nin ilk EXPO'sunun botanik parkı ev sahipliği yapacak.

Çekim izinleri geçen ay alınan film için EXPO alanında plato kurulumuna başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra; Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de çekimler yapılacak.

Botanik park ve tarihi semt Kaleiçi başta olmak üzere mekânlar, çekimlerine gelecek ay başlanacak film için hazırlanıyor. Film çekimleri nisan ayına kadar devam edecek. Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin başrollerini, İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşacak.

'Çelik Adam', 'Batman ve Süpermen: Adaletin Şafağı' başta olmak üzere çok sayıda yapımda başrol olarak yer alan oyuncu Cavill ile 'Baby Driver', 'Ambulans', 'Bloodshot: Durdurulamaz Güç', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'in aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol alan Gonzalez, çekimler boyunca Antalya'da konaklayacak.

FİLMİN KONUSU NEDİR? İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Nazilere karşı önemli galibiyetler elde edilir.