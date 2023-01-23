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Haberler Televizyon 'Güzel Günler'de 'Atakan' ve 'Altan' evlenebilecek mi?
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'Atakan' ve 'Altan' evlenebilecek mi?

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler'in dün akşam yayınlanan 11'nci bölümü yine izleyicilerin beğenisini kazandı. Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı dizi, sosyal medyada da gündem oldu

'Güzel Günler'de 'Atakan' ve 'Altan' evlenebilecek mi?
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam ekrana gelen bölümü bu hafta da izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, sosyal medyada gündem oldu. #GüzelGünler etiketi 5 saat 20 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Yayınlanan bölümde; anne ve babasının İstanbul’a geldiğini duyan 'Altan' ortadan kayboldu. 'Atakan', 'Mihran' ve 'Selma', 'Altan’ı aramak için yollara düşerken 'Füsun' ve 'Feyyaz' ise 'Altan’ın kaybolduğunu hissettirmemeye çalıştı. 'Hakim Bey', 'Kıymet’i yalnız bırakmazken ailenin bu karışık günlerinde hep destek oldu.

'Altan’a ulaşan 'Atakan' onu 'Hakim Bey’in evinde kalmaya ikna etti. Ailenin diğer üyeleri ise 'Altan’ın babası 'Muttalip’in, 'Atakan' ve 'Altan' evliliğine engel olmaması için çalışmalara başladı. Annesiyle gizlice buluşan 'Altan' babasının ortaya çıkmasıyla birlikte ailesinin yanına döndü. 'Atakan', 'Altan’ı almak için gittiğinde 'Muttalip’e yakalanınca olanlar oldu.

'Atakan', balkonda yaşanan karışıklıkta 'Muttalip’i aşağı düşmekten kurtarırken kendi canını tehlikeye attı. Hastaneye kaldırılan 'Atakan' herkesin yüreğini ağzına getirdi. 'Atakan’ın bu hamlesiyle 'Muttalip' yumuşarken 'Altan’la evlilikleri için bir dizi istek listesi verdi. 'Atakan' gördüğü listeyle neye uğradığını şaşırdı. 'Muttalip', listedeki maddelerin yerine getirilmesi karşılığında 'Altan' ile evlenmesine müsaade edeceğini söyledi.

İşte final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in on ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. 'Atakan' ve 'Altan' evlenmeleri için şart koyulan listeyi tamamlamak için çaba gösterirken ikili arasında gerginlik yaşanıyor. Tanıtımda 'Altan’ın “Bitti bu iş!” sözleri dikkat çekiyor.

'Güzel Günler’in 12. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar günü akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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