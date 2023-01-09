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HABERTURK.COM

Evlenmeye karar veren Altan ve Atakan ilk fırsatta bunu aileye açıklamak isteseler de bir türlü başarılı olamadılar. Kıymet, Feyyaz’ı evlendirmeye karar verince mahallede işler iyice karıştı.

Hakim, Feyyaz’a akıl vermeye devam ederken Füsun da Feyyaz’la tanıştırılan kızın güzel olmasına bir hayli bozuldu. Selma, Leylim’in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yaparken Leylim, ablasının konuşmalarını duyunca korkup ortadan kayboldu. Herkes dört bir koldan Leylim’i ararken, Selma da Leylim’i götürmesi gereken pedagog görüşmesine geç kaldı.

Alya, Mihran’ın yeni koleksiyonunun lansman gecesi için büyük bir parti hazırladı. Mihran, Çetin’in kendisine olan borcunu önüne koymasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kafası iyice karışan Mihran, kolyenin Alya’da olduğunu duyunca Alya’dan hesap sormak istedi. Kolyeyi saklayan Alya bu durumdan sıyrılmasını bilse de Mihran’ın aklının bulandığının farkındaydı. Altan ve Atakan ikilisi nişan yüzüklerini takarak bütün aileyle birlikte lansman gecesine gitti.

Herkes büyük bir heyecanla Mihran ve Alya’yı beklerken Derin ve Ayşim sahneye çıktı. En sonunda Altan ve Atakan evleneceklerini söyledi ve herkes çok mutlu oldu. Çetin konağı satmaktan vazgeçti. Avukat bu haberi Mihran’a söyledi. Mihran da lansmana gitmeme kararı verdi. Avukat Berrin, Selma’ya gitti. Önce Çetin’in satıştan vazgeçtiğini söyledi. Sonra da pedagog raporunun çıktığını, pedagogun raporunda velayet davası bitene kadar Leylim’in sosyal hizmetlere verilmesi uygun görüldü.

İşte o anlar; İzlemek için tıklayınız İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “ALYA’DAN AYRILIYORUM” 'Güzel Günler’in onuncu bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Mihran’ın Alya’dan ayrılacağını ailesine açıkladığı tanıtımda Mihran ve Alya arasında gerilim artıyor. Selma’nın Atakan, Altan ve Mihran’a verdiği müjdeli haber merak konusu olurken, Mihran ve Selma’nın birbirine giderek yaklaşması dikkat çekiyor.