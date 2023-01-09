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Haberler Televizyon 'Güzel Günler'de 'Selma' ve 'Leylim' ayrılacak mı?
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'Selma' ve 'Leylim' ayrılacak mı?

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, dün akşam ekrana gelen renkli bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, total’de 4.33 izlenme oranı 10.39 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.04 izlenme oranı 9.35 izlenme payı, AB’de 3.24 izlenme oranı 8.87 izlenme payı aldı. #GüzelGünler etiketi 5 saat 5 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı

'Güzel Günler'de 'Selma' ve 'Leylim' ayrılacak mı?
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HABERTURK.COM

Evlenmeye karar veren Altan ve Atakan ilk fırsatta bunu aileye açıklamak isteseler de bir türlü başarılı olamadılar. Kıymet, Feyyaz’ı evlendirmeye karar verince mahallede işler iyice karıştı.

Hakim, Feyyaz’a akıl vermeye devam ederken Füsun da Feyyaz’la tanıştırılan kızın güzel olmasına bir hayli bozuldu. Selma, Leylim’in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yaparken Leylim, ablasının konuşmalarını duyunca korkup ortadan kayboldu. Herkes dört bir koldan Leylim’i ararken, Selma da Leylim’i götürmesi gereken pedagog görüşmesine geç kaldı.

Alya, Mihran’ın yeni koleksiyonunun lansman gecesi için büyük bir parti hazırladı. Mihran, Çetin’in kendisine olan borcunu önüne koymasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kafası iyice karışan Mihran, kolyenin Alya’da olduğunu duyunca Alya’dan hesap sormak istedi. Kolyeyi saklayan Alya bu durumdan sıyrılmasını bilse de Mihran’ın aklının bulandığının farkındaydı. Altan ve Atakan ikilisi nişan yüzüklerini takarak bütün aileyle birlikte lansman gecesine gitti.

Herkes büyük bir heyecanla Mihran ve Alya’yı beklerken Derin ve Ayşim sahneye çıktı. En sonunda Altan ve Atakan evleneceklerini söyledi ve herkes çok mutlu oldu. Çetin konağı satmaktan vazgeçti. Avukat bu haberi Mihran’a söyledi. Mihran da lansmana gitmeme kararı verdi. Avukat Berrin, Selma’ya gitti. Önce Çetin’in satıştan vazgeçtiğini söyledi. Sonra da pedagog raporunun çıktığını, pedagogun raporunda velayet davası bitene kadar Leylim’in sosyal hizmetlere verilmesi uygun görüldü.

İşte o anlar;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“ALYA’DAN AYRILIYORUM”

'Güzel Günler’in onuncu bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Mihran’ın Alya’dan ayrılacağını ailesine açıkladığı tanıtımda Mihran ve Alya arasında gerilim artıyor. Selma’nın Atakan, Altan ve Mihran’a verdiği müjdeli haber merak konusu olurken, Mihran ve Selma’nın birbirine giderek yaklaşması dikkat çekiyor.

'Güzel Günler’in 10. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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