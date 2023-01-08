Olgun Toker: Neşesi beyaz mendil gibi; hep cebinde

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SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizi 'Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, senaryosu ise Selin Tunç imzası taşıyor. 'Güzel Günler'de 'Atakan' karkaterine hayat veren Olgun Toker, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. "BENİ DE ARALARINA ALMASINI İSTEDİM" * Öncelikle SHOW TV ailesine hoş geldiniz... 'Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz. Diziye dâhil olma sürecini bizimle paylaşır mısınız? Yazın yapımcımız Erol Avcı, yanına çağırdı. Bana o zamana kadar ki oluşturduğu kadroyu saydı. Dünya kupası final kadrosu gibi... İnanın, 'Bana bu coğrafyadaki en yetenekli kadın oyuncuları sayın' deseniz ilk sayacağım isimlerle anlaşılmıştı. İstisnasız beni de aralarına almasını istedim. Bu janrı en iyi yapan insanlar bir araya gelmişti. Kaçırmak olmazdı.

"AİLECEK İZLEYECEĞİMİZ BİR HİKÂYE BULDUK" * 'Güzel Günler', başladığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılandı. Sizce bu ilginin nedeni nedir? Eski günleri özlüyoruz. Televizyonun ilk zamanlarındaki ailecek oturup, izlenen dizileri özlüyoruz. Dizi izlemek bir paylaşımdı. Evet, belki de TV’de çeşit arttı ama her dizi illa beraber izleme kaygısı taşımıyor. Bu kadar çok çeşit arasında ailecek izleyeceğimiz bir hikâye bulduk.

"TADINI ÇIKARIYORUM" * 'Güzel Günler'in hangi özellikleri teklifi kabul etmenizi sağladı? Alanında en iyilerle çalışma fikri yeterli oldu. Bu işlerin ustasıdır Erol ağabey... Selin Tunç, bu türde başarısı hâlâ konuşulan işler bıraktı. Eee, kadro kendi izleyicisini çağırıyor... Binnur Kaya ismini duyduğumda çok heyecanlanmıştım. İtiraf etmek gerekirse ilk defa, 'Birinin karşısında becerebilecek miyim?' korkusu oldu. Hayatımın en güzel buluşması... Oyunculuk dışında onun gibi bir insanı tanımak çok büyük şans. Her an iyiyi düşünüyor. Herkes için, her mahlukat için... Anbean... Elinin, gözünün değdiği her şeye iyilikle dokunuyor. Efsunlu... Bu fütursuz akışta bana çok şey kazandırdı. Çok teşekkür ederim ona... Ecem 'le uzun zamandır arkadaşız. Ecem Erkek'le oynamak en güzel yerden bilet alıp, sahneyi izlemek gibi... Muazzam bir oyuncu. Sahnelerini ilaç niyetine sabah, akşam aç karnına izleyin, hiçbir şeyiniz kalmaz. Zeynep Çamcı isminin de bu işe başlarken bende bambaşka bir heyecan yarattığını söylemezsem olmaz. Ben kendimi detaycı zannederdim. Zeynep’in tasarımlarını görünce bu işi bu kadar çok sevmenin neleri çözeceğini gördüm. İlmik ilmik ele aldı rolü. İyi oyuncularla çalışınca insana şevk geliyor. Ben de tadını çıkarıyorum işte...

"NEŞESİ BEYAZ MENDİL GİBİ; HEP CEBİNDE" * 'Güzel Günler'de 'Atakan'ın duygusal bir yönü de var... Dizide her ne kadar 'Atakan'ın haylaz yönlerini görsek de işler yolunda gitmediğinde her şeyini ortaya koyup, yine de vazgeçmiyor... Bu bağlamda neler düşündürüyor bu karakter size? Ben sokağı bırakmadım. Oldum olası sokak okurum. Hâlâ, 'Gel, otur. Bir çay, kahve iç' diyen esnafım var, sağ olsunlar. Kulak verdiğimde 'Atakan' için çok uzağa gitmeme gerek kalmadı. Hayat zor... Mücadele etmek bizde ayrıca meziyet. Evet, her ne kadar 'Atakan' bazen düşse de yine de hevesli ve umutlu bir insan... Savrulmadan iş kurmaya çalışıyor. İçinde hâlâ bir umut hoyratlığın geçmesini bekliyor. Bu mücadelesinde en büyük kaynağı neşesi. Neşesi beyaz mendil gibi; hep cebinde... "YEMEĞE GELDİK DE ARADA ELİMİZ DEĞMİŞKEN SAHNE ÇEKİYOR GİBİYİZ" * Sette bir gününüz nasıl geçiyor? Geçenlerde anı olsun diye kamera arkasını talep ettik yapımdan. Setler her zaman yorucudur, yıpratıcıdır ama biz her an eğlenmeye çalışan haylaz öğrenciler gibiyiz. İnanın; set paydos verdiğinde bir köşede ayaküstü muhabbete devam ettiğimiz günler var. Tadını çıkarıyoruz. En büyük eğlencemiz beraber yemek yemek ama öyle böyle değil... 'Ne yiyeceğiz?' telaşı yok. Yemek molamızdan 2 saat öncesinde başlıyor. Yemek biter bitmez bir sonraki molanın planı yapılıyor. Bir de üzerine toplu yemek sahneleri... Bir de Burak Dakak... Burak’ı ifşalamam lazım. Beni de yoldan çıkardı. Bütün ekip iştahlı. Sanki yemeğe geldik de arada elimiz değmişken sahne çekiyor gibiyiz.

"ÖĞRENECEK DAHA, YANACAK" * Dizideki partneriniz Zeynep Çamcı'nın canlandırdığı 'Altan' ve 'Atakan' arasında henüz dile getirilmeyen romantik bir birliktelik seziyoruz... Sizce her aşk kendi içinde umudunu yeşertmenin bir yolunu bulur mu? 'Altan' ile 'Atakan', aşkın emek istediğinin kanıtı... Elde etmenin ihtirası değil ki aşk... Aşk bir yolculuk. Hem içsel hem de dışsal... Çoğu zaman tek başına çıkılan bir yolculuk... 'Altan', kendine dayatılandan kaçmış, kendi gerçeğini yaratan cesur bir karakter. 'Atakan', daha yolun başında... Aşk meşk işlerinde hımbıl biraz... Öğrenecek daha, yanacak. Hem de daha çok yanacak.

"KENDİMDEN RAZIYIM" * Şimdiye kadar rol aldığınız projeleri ve karakterleri göz önünde bulundurmanızı istesek, kariyeriniz açısından performansınızı nasıl değerlendirirsiniz? Bu işte her sene kendime karne veririm. Dönem dönem kendime yüklensem de bu işi hep en üst seviyeye çekmek için uğraştım. Okuldan bu yana sahnenin her türlüsünde boy gösterdim. Açıkçası ben çok çalıştım. Çok fedakarlıklar yaptım. İnişli çıkışlı bir iş ama sunduklarıma bakacak olursam; kendimden razıyım.