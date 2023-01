Olgun Toker: Neşesi beyaz mendil gibi; hep cebinde

"TADINI ÇIKARIYORUM"

* 'Güzel Günler'in hangi özellikleri teklifi kabul etmenizi sağladı?

Alanında en iyilerle çalışma fikri yeterli oldu. Bu işlerin ustasıdır Erol ağabey... Selin Tunç, bu türde başarısı hâlâ konuşulan işler bıraktı. Eee, kadro kendi izleyicisini çağırıyor... Binnur Kaya ismini duyduğumda çok heyecanlanmıştım. İtiraf etmek gerekirse ilk defa, 'Birinin karşısında becerebilecek miyim?' korkusu oldu. Hayatımın en güzel buluşması... Oyunculuk dışında onun gibi bir insanı tanımak çok büyük şans. Her an iyiyi düşünüyor. Herkes için, her mahlukat için... Anbean... Elinin, gözünün değdiği her şeye iyilikle dokunuyor. Efsunlu... Bu fütursuz akışta bana çok şey kazandırdı. Çok teşekkür ederim ona... Ecem 'le uzun zamandır arkadaşız. Ecem Erkek'le oynamak en güzel yerden bilet alıp, sahneyi izlemek gibi... Muazzam bir oyuncu. Sahnelerini ilaç niyetine sabah, akşam aç karnına izleyin, hiçbir şeyiniz kalmaz. Zeynep Çamcı isminin de bu işe başlarken bende bambaşka bir heyecan yarattığını söylemezsem olmaz. Ben kendimi detaycı zannederdim. Zeynep’in tasarımlarını görünce bu işi bu kadar çok sevmenin neleri çözeceğini gördüm. İlmik ilmik ele aldı rolü. İyi oyuncularla çalışınca insana şevk geliyor. Ben de tadını çıkarıyorum işte...