'Güzel Günler' zengin kadrosunda usta oyuncuları buluşturuyor

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı 'Mihran’ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, 'Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen 'Mihran'...

'Selma' (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi 'Leylim’le birlikte...

'Selma', İstanbul’da 'Mihran’ı bulur. Böylece sadece 'Selma' ve 'Mihran’ın değil, 'Mihran’ın barista kuzeni 'Atakan’ın (Olgun Toker), 'Atakan’ın platonik aşkı boksör 'Altan’ın (Zeynep Çamcı), 'Mihran'ların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci 'Kıymet' (Binnur Kaya), kuzeni 'Füsun' (Ecem Erkek), annesi 'Saliha' (Seray Gözler), 'Kıymet’in eli-kolu 'Feyyaz' (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi 'Hakim’in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

‘Güzel Günler’, ilk bölümüyle pazar günü saat 20.00’de SHOW TV'de.